Coronavirus: Rugby; Inghilterra, M.Vunipola in quarantena

(ANSA) – LONDRA, 03 MAR – C’è una ‘stella’ del rugby in quarantena. Si tratta di Mako Vunipola, 29enne pilone nato in Nuova Zelanda ma che gioca nell’Inghilterra. Il suo nome figurava nella lista dei 34 convocati del ct Eddie Jones in vista delle ultime giornate del Sei Nazioni (il 14 marzo i vicecampioni del mondo dovrebbero affrontare l’Italia a Roma), ma oggi un portavoce della federugby inglese (Rfu) ha spiegato che “Mako non parteciperà al camp per motivi medici”. “Non è malato – ha aggiunto – ma è stato messo in isolamento per precauzione”. Vunipola aveva saltato il match del 23 febbraio scorso contro l’Inghilterra ed era volato a Tonga per motivi familiari, ma sulla via del ritorno aveva fatto tappa a Hong Kong, zona considerata a rischio e per questo ora è in quarantena, “per 14 giorni, come viene richiesto – specifica la Rfu – a ogni persona che proviene dalle zone a rischio”. La ‘stella’ dei London Saracens (con cui ha vinto 4 titoli inglesi e 3 Champions) salterà quindi la partita contro l’Italia. (ANSA).