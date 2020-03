World Golf Hall of Fame, Woods tra i 10 finalisti

(ANSA) – ROMA, 03 MAR – Tiger Woods è tra i 10 finalisti che puntano a entrare a far parte della World Golf Hall of Fame’s Class nel 2021. Con lui anche altre leggende del golf maschile e femminile come Susie Maxwell Berning, Johnny Farrell, Beverly Hanson, Padraig Harrington (capitano del Team Europa alla prossima Ryder Cup americana), Sandra Palmer, Dottie Pepper e Tom Weiskopf. Woods si prepara a entrare dunque nel gotha della disciplina grazie anche a un assist fornitogli pochi mesi fa dalla consiglio d’amministrazione della World Golf Foundation, guidata da Jay Monahan, già commissario del PGA Tour, che ha deciso di abbassare la soglia di età – per il prezioso riconoscimento – da 50 a 45 anni. (ANSA).