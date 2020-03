Università: otto dipartimenti in Italia tra primi dieci al mondo

ROMA. – Otto dipartimenti universitari italiani sono tra i primi dieci al mondo, due in più rispetto allo scorso anno. Le nuove classifiche universitarie mondiali 2020 messe a punto come ogni anno da QS Quacquarelli Symonds che ha studiato 13.138 programmi universitari in 1368 atenei che si trovano in 83 località in tutto il mondo, mostrano un sistema universitario italiano forte.

Tra le eccellenze del Paese ci sono l’Università La Sapienza – Dipartimento di Storia e Storia Antica – che si è classificato al II posto nel mondo; e il Politecnico di Milano, che è al VI posto al mondo per Arte e Design e VII a livello globale per Architettura.

A livello europeo l’Italia si classifica quarta come miglior sistema universitario in Europa, superata solo da Francia,Paesi Bassi e Germania oltre che dalla Svizzera (europea ma non parte dell’Ue).

Tuttavia, guardando poi le prestazioni in 4 diversi settori – reputazione accademica, occupabilità dei laureati, impatto sulla ricerca e sua produttività – si scopre che solo il secondo parametro vede il nostro Paese veramente forte in Europa, dal momento che l’Italia si classifica al secondo posto, superata solo dalla Francia.

I nostri laureati insomma piacciono molto per la preparazione che hanno ai datori di lavoro che li assumono ma i numeri relativi agli altri tre parametri vedono l’Italia perdere posizioni.

“Complessivamente la traiettoria dell’università italiana è leggermente in discesa – spiega Jack Moran, portavoce di Quaquarelli Sysmonds – è dietro quella degli altri 26 Paesi dell’Ue. Dei 3013 programmi universitari analizzati nell’Ue, il livello è quasi stabile con 562 migliorati e 561 peggiorati mentre per quanto riguarda l’Italia sono più i programmi in discesa (86) che quelli in salita (67)”.

A livello mondiale, il Mit, l’Istituto di tecnologia del Massachusetts si conferma leader mondiale in 12 materie, più di qualunque altro paese al mondo; segue l’Università di Harvard in testa su 11, e l’Università di Oxford su 8. Ma il sistema di istruzione superiore degli Stati Uniti è in regressione: il numero dei primi 50 programmi offerti dalle università americane è sceso da 806 del 2018 a 769 di quest’anno.

Al contrario, i programmi universitari del Regno Unito hanno registrato un miglioramento complessivo da un anno all’altro, con più aumenti (306) che diminuzioni (238).

“La Brexit non sembra aver ancora messo a repentaglio le prestazioni di ricerca delle università britanniche”, commenta Ben Sowter, direttore della ricerca di QS, il quale aggiunge che “dopo cinque anni di incessante miglioramento, i nostri dati ci dicono che c’è un rallentamento dei progressi della Cina. Tuttavia, la loro traiettoria è ancora superiore a quella delle università americane”.

La ricerca attesta infatti che la Cina continentale registra per la prima volta i 100 programmi top 50, sebbene il tasso di miglioramento delle sue università stia rallentando; l’Università Nazionale di Singapore è l’istituzione più performante dell’Asia; le università indiane iniziano a registrare moderati miglioramenti; il sistema di istruzione superiore della Russia ha continuato a migliorare; il sistema complessivamente più performante dell’America Latina è la Colombia.

La lista delle università italiane che hanno più di 10 programmi nella top-200

Università di Bologna (UNIBO)

Sapienza Università di Roma

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Milano

Università di Pisa

Politecnico di Milano

Università degli Studi di Napoli Federico II

Politecnico di Torino

(di Valentina Roncati/ANSA)