Calcio: via Maran, il Cagliari ha scelto Zenga

CAGLIARI. – Il Cagliari riparte dall’Uomo Ragno. Ufficializzato l’esonero di Rolando Maran, la società rossoblù ha scelto Walter Zenga per dare la classica scossa a un ambiente che in tre mesi senza vittorie è passato dall’euforia del quarto posto in classifica con vista Champions alla paura di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Il tutto nell’anno del centenario e dei 50 anni dallo storico scudetto della squadra di Gigi Riva, che culminerà con una grande festa il 31 maggio alla Sardegna Arena. Il presidente Tommaso Giulini di sicuro non si aspettava che improvisamente il giocattolo di Maran (al quale nel frattempo aveva prolungato il contratto sino al 2022) si sfasciasse così fragorosamente. Crisi di risultati e i rumors sull’incidente capitato a Pavoletti (che si è di nuovo rotto il menisco a un mese dal rientro, ma non in campo bensì durante una serata in un locale con i compagni di squadra), hanno rovinato il bel clima che stava vivendo Cagliari.

E così, all’indomani della sconfitta interna con la Roma – lsettima nelle ultime 11 gare – è arrivata la decisione di esonerare Maran e affidare la squadra a Zenga, che sarà affiancato dall’allenatore della Primavera rivelazione, Max Canzi. Domani mattina il primo allenamento ad Asseminello.

“Mi avete fatto sentire a casa. Grazie Cagliari”, il breve commento dopo l’esonero di Maran, arrivato sulla panchina rossoblù un anno e mezzo fa. La stagione scorsa il suo Cagliari ha chiuso al 15/o posto, dopo un finale complicato. Quest’anno, sino a dicembre, il Cagliari era stata la rivelazione del campionato, poi il crollo.

Ora è la volta del giramondo Zenga. Ha allenato in 8 Paesi diversi: Usa, Romania, Serbia, Turchia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Inghilterra e Italia. E adesso la Sardegna, che aveva sfiorato nella stagione 2014/15, quando Giulini lo chiamò dopo l’esonero di Zeman, ma Zenga preferì restare a Dubai. Ritorna in Serie A dopo l’esperienza di Crotone, e la parentesi non fortunata la scorsa stagione a Venezia in B.

