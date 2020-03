TORINO. – Parlare di calcio resta un appiglio alla normalità. Mentre i vertici della Juventus erano in Prefettura a Torino per una riunione decisiva per la questione pubblico, con il dilemma tra porte chiuse e limitazioni ai tifosi, Maurizio Sarri ha analizzato la sfida con il Milan, decisiva per l’accesso alla finale di Coppa Italia.

“La partitdeve portarci in finale e quindi faremo valutazioni in questo senso – taglia corto l’allenatore bianconero -. Non abbiamo grandi problematiche, solo qualche piccolo acciacco”. In realtà il dubbio principale riguarda la presenza di Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo, a Funchal, dove è ricoverata la mamma Dolores Aveiro dopo l’ictus che l’ha colpita questa mattina.

Il portoghese tornerà domani in mattinata, la sua presenza è in forse: “É un problema di carattere strettamente personale, se sarà disponibile dipenderà dalla risoluzione del problema. La sua assenza – aggiunge Sarri – è palese che incida sulle nostre scelte”.

Rinviato a domani mattina l’esame sulle condizioni fisiche di Chiellini, che “ieri ha accusato un affaticamento muscolare” e che, salvo colpi di scena, lascerà la maglia da titolare a Bonucci e De Ligt, e di Buffon, che ha accusato “un acciacco alla schiena ma che ha svolto tutto l’allenamento odierno”. Ancora in divenire la condizione di Khedira, che “sta progredendo piuttosto bene e se giocherà lo farà per uno spezzone”, e di Douglas Costa, “che in allenamento sta crescendo” e a cui potrebbe essere riservato uno scampolo di match.

Una sfida comunque difficile, nonostante le assenze, tra i rossoneri, di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo per squalifica e di Donnarumma per infortunio: “Non ci siamo mai lamentati di questo e non ci interessa chi mancherà agli avversari. Loro possono mettere una squadra competitiva, negli ultimi mesi sono cresciuti e ci hanno messo in difficoltà all’andata. Inoltre il risultato dell’andata non ci garantisce niente”. Il passaggio del turno potrebbe ridare morale all’ambiente bianconero dopo un periodo che ha aperto, secondo alcuni, una crisi: “Da noi tutti si aspettano risultati con continuità, e in questo periodo è venuta meno. Possiamo fare meglio e dobbiamo fare meglio, ma le valutazioni delle partite sono influenzate dal risultato”.

Con la probabile assenza di Ronaldo, probabile l’impiego di Dybala e Higuain con un trequartista alle loro spalle o con Cuadrado in posizione di esterno nel tridente: “Il trequartista è sempre un’opzione. La stiamo utlizzando meno perché è una soluzione dispendiosa per le due mezzali. Non lo vedo un grande problema, solo giocando 90 minuti così può esserlo”.