(ANSA) – PERUGIA, 3 MAR – La “sospensione di tutte le attività didattiche, specialistiche, aggregative, tirocini ed altro presso i Dipartimenti di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia” è stata decisa dalla Regione Umbria dal 4 marzo (con un’ordinanza della presidente Donatella Tesei) nell’ambito delle misure di prevenzione per il coronavirus. La decisione è stata presa per consentire la bonifica e l’igienizzazione di aule, biblioteche, aule studio e di qualsiasi altro locale utilizzato da studenti, docenti e personale dopo che è stato riscontrato un caso di positività di “una persona” del Dipartimento di Scienze agrarie. La Regione ha sottolineato che “si tratta di un provvedimento precauzionale, che segue un approccio graduale e terrà conto delle decisioni nazionali e della situazione locale, costantemente monitorata”. Deciso in accordo con Prefettura, e sentiti i Ministeri della Salute, degli Affari regionali, il Commissario straordinario per l’emergenza e il Rettore. (ANSA).