(ANSA) – ROMA, 03 MAR – Il Liverpool esce dalla Coppa d’Inghilterra, eliminato negli otrtavi di finale dal Chelsea di Frank Lampard. A Stamford Bridge, i Blues si sono imposti 2-0 con le reti di Willian al 13′ del primo tempo e di Barkley al 19′ del secondo, giusta ricompensa di una ottima partita contro la squadra che sta dominando il campionato. Un segnale di allarme per Juergen Klopp, che ha messo in campo una formazione molto rimaneggiata ma ha anche incassato così la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di sabato sul campo del Watford in Premier e tra una settimana in Champions League dovrà rimontare l’1-0 subito al Wanda Metropolitano dall’Atletico Madrid. Si sono qualificati stasera ai quarti anche il Newcastle, che ha vinto 3-2 in casa del West Bromwich e lo Sheffield che si è imposto 2-1 a Reading ai supplementari. (ANSA).