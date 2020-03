Coronavirus: Sala, su scuole decidere prima di domenica

(ANSA) – ROMA, 4 MAR – “Una chiusura abbastanza significativa e prolungata” in seguito all’emergenza Coronavirus, “all’inizio credo che sia giusta. La riflessione però, che ho portato ad alcuni ministri, è che non so se le scuole le lasceranno chiuse ma mi chiedo se è il caso di arrivare a dirlo la domenica”. Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di un’intervista a Corriere Tv. “Allora fai una riflessione e dici ‘chiudiamo due settimane’. – ha aggiunto -. Noi politici dobbiamo ascoltare la scienza ma poi prendere delle decisioni, quindi adesso serve fare un discorso molto chiaro: se serve dire che anche la settimana prossima sarà così meglio dirlo perché così la gente si prepara”.