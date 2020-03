Coronavirus: chiuso pronto soccorso ospedale S.G.Rotondo

(ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 04 MAR – E’ stato chiuso a scopo precauzionale il pronto soccorso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Lo ha stabilito il direttore sanitario Giovanni Battista Bochicchio in una ordinanza in cui si specifica che: “avendo la necessità di bonificare gli gli ambienti del pronto soccorso di questo ospedale essendo risultato un paziente positivo al Coronavirus, si comunica la indisponibilità a poter accogliere pazienti che possano giungere con il servizio 118. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente il ripristino delle attività”. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha detto che “nel Nord della Puglia ci sono situazioni che abbiamo difficoltà a controllare” a causa di “un errore commesso nel rilasciare l’autorizzazione ai funerali di un 75enne prima che fosse noto l’esito del tampone svolto sull’uomo per verificare la presenza del virus. Ho chiesto al presidente del consiglio interventi intensivi nel Foggiano bisogna agire in fretta”.