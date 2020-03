(ANSA) – ROMA, 04 MAR – “Io sono molto felice della squadra, perché vuole giocare bene e vuole giocare per vincere, anche magari rischiando qualche contropiede. L’Europeo possiamo vincerlo perchè abbiamo giocatori bravi. Sarebbe un momento di felicità per gli italiani dopo quello che sta accadendo, per questo cercheremo di vincere l’Europeo”. Lo afferma il ct della nazionale, Roberto Mancini, in una intervista a Sky Sport. “Credo che per una squadra sia basilare divertirsi e far divertire il pubblico – ha aggiunto il tecnico marchigiano -. Noi abbiamo cercato di prendere i più talentuosi per cercare di capire se potevano stare bene insieme. Pensavo ci volesse più tempo, ma in realtà sono bastate poche partite dato che i ragazzi si sono trovati molto bene fra di loro e si divertivano a giocare insieme. L’importante è comunque vincere qualcosa, un Europeo, un mondiale, una Nations League”. (ANSA).