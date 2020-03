Maltempo: Toscana, codice giallo per rischio idrogeologico

(ANSA) – FIRENZE, 4 MAR – Toscana, codice giallo per rischio idrogeologico con validità dalle 17 di domani fino alle 8 di venerdì 6 marzo. Le zone interessate sono quelle nord occidentali della regione. Lo rende noto la Regione. Per domani è previsto il transito di una nuova perturbazione nella seconda parte della giornata a partire dalle zone di nord-ovest, con precipitazioni dalla tarda mattinata-primo pomeriggio a partire dalle province di Massa Carrara e Lucca, in estensione graduale al resto della regione. Piogge più abbondanti sono attese opi in serata sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato in particolare sui rilievi. Sempre per la serata del 5 previste raffiche di vento sulla costa e sulle zone collinari, sui crinali dell’Appennino settentrionale e sulle zone pianeggianti. Mare molto mosso sempre dalla serata di domani.(ANSA).