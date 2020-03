(ANSA) – TORINO, 04 MAR – Dopo il viaggio-lampo in Portogallo per fare visita alla madre ricoverata in ospedale per un improvviso malore, Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino e si è allenato oggi regolarmente con il resto della squadra alla Continassa. I bianconeri, in attesa di conoscere le decisioni per le prossime partite di campionato, hanno svolto un allenamento completo giocando anche una partitella a campo aperto. (ANSA).