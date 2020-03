Camera: Trano nuovo presidente in Commissione Finanze

(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Raffaele Trano, deputato del M5s, è il nuovo presidente della Commissione Finanze della Camera dopo l’elezione della deputata M5s Carla Ruocco, ex presidente, alla guida della Commissione di inchiesta sulle banche. Trano, a quanto si apprende, sarebbe stato eletto grazie ai voti del centrodestra (Fi, FdI e Lega) e non in accordo con il Pd con cui il M5s aveva trovato un’intesa sul nome di Nicola Grimaldi. “Come ho detto in Commissione abbiamo votato per Trano perchè serve un nome competente e Trano è un commercialista mentre l’altro candidato è un medico”, ha commentato il vicepresidente della Commissione Sestino Giacomoni.