Coronavirus: Meloni,congedo al 70% e 500 euro alle famiglie

(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Il congedo parentale e il contributo mensile di 500 euro alle famiglie che “hanno figli con meno di 14 anni e che siano in famiglie in cui tutti i maggiorenni siano occupati, quindi con nessuno che può prendersene cura, al netto dei nonni”, E’ la proposta di Fdi in sostegno delle famiglie costrette a tenere a casa i glifi per la chiusura delle scuole. Lo ha detto GIorgia Meloni annunciando l’invio al premier COnte delle proposte del suo partito in materia economica. Riguardo agli aiuti alle aziende, ha precisato: “Il senso è che deve essere molto facile per le imprese che vogliano assumere persone in sostituzione di lavoratori in congedo parentale, poterlo fare per breve periodi, ad esempio con i voucher. Quindi, deve essere facilissimo assumere per un brevi periodi e deve essere detassato”.