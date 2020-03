Coppa Davis, Barazzutti: “Spiace assenza Sinner”

CAGLIARI. – L’obiettivo dichiarato non è solo Madrid, ma arrivare tra le prime quattro o addirittura vincerla, la Coppa Davis – 44 anni dopo l’unico successo in Cile – come auspicato di recente dal presidente federale, Angelo Binaghi.

L’ItalDavis torna in campo, sulla terra rossa del TC Cagliari, ma prima dovrà battere la Corea del Sud, avversario sulla carta non irresistibile, ma senza i suoi tifosi perché l’incontro si disputerà a porte chiuse in seguito al decreto del Governo sull’emergenza coronavirus.

Non c’è Berrettini, il numero uno azzurro dall’alto dell’ottavo posto nel ranking Atp. E non c’è neanche l’astro nascente Sinner, ma il capitano Barazzutti può sempre contare su Fognini (n. 11 al mondo) e come secondo singolarista su Sonego (46), alle prese però con un problema al polso.

“La situazione che sta vivendo il Paese è seria – ha detto Barazzutti riferendosi all’emergenza coronavirus – siamo qui per giocare una competizione sportiva, cerchiamo di andare avanti senza panico. Siamo favoriti sulla carta, per noi è importante andare a Madrid. Abbiamo una squadra molto competitiva, siamo qui per vincere e per cercare di cogliere un buon risultato a novembre. Ci sono naturalmente tutte le insidie tipiche della Davis. Speriamo che in campo emergano anche i valori. L’assenza di Sinner? Io avevo chiesto di convocarlo e da capitano non posso che dire che mi dispiace che non sia qui. I suoi programmi non coincidono con la Davis: è una decisione che rispettiamo”.

Al circolo di Monte Urpinu per tutta la giornata si sono vissute ore di fibrillazione. I cancelli sono rimasti aperti, ma rigidamente controllati: anche oggi in tribuna una quindicina di appassionati ha assistito agli scambi tra Fognini e Mager sotto lo sguardo attento di Barazzutti. Poi a tarda sera, la decisione del match a porte chiuse. La Federazione rimborserà gli oltre 3000 biglietti venduti.

Domani alle 11.30 il sorteggio, venerdì alle 12 il primo singolare, ma senza pubblico.

(di Andrea Frigo/ANSA)