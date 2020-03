(ANSA) – ROMA, 05 MAR – L’emergenza coronavirus non ferma il Masters Tournament. Il primo Major 2020 del golf, in programma dal 9 al 12 aprile in Georgia (Stati Uniti), si giocherà regolarmente. “La sicurezza e il benessere di tutti – le dichiarazioni di Fred Ridley, presidente dell’Augusta National, teatro del torneo Grande Slam – rappresentano la nostra priorità assoluta. Monitoriamo la vicenda con la massima cautela e attenzione e stabiliremo insieme a esperti e autorità tutte le misure precauzionali possibili, ma ad oggi il torneo non corre alcun rischio rinvio”. Oltre a quello riguardante i big mondiali del green anche l’Augusta National Women’s Amateur (1-4 aprile), il Masters in rosa (che vedrà in campo anche 5 azzurre), si disputerà regolarmente. (ANSA).