(ANSA) – ROMA, 5 MAR – “Nelle aree non a rischio, assicurando il rispetto” delle nuove indicazioni del governo per l’emergenza Coronavirus, la Cei “ribadisce la possibilità di celebrare la Santa Messa, come di promuovere gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima”. Niente messe invece in tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e in alcune province (Savona, Pesaro e Urbino). “Alla luce del confronto con il Governo, in queste realtà la Cei chiede che, durante la settimana, non ci sia la celebrazione delle Sante Messe”. Anche dove sarà possibile proseguire le celebrazioni verrà fatto alla luce delle disposizioni del governo, quindi garantendo le accortezze, come il mantenimento delle distanze, suggerite dalle norme.