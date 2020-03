(ANSA) – ROMA, 05 MAR – Un infortunio alla schiena all’ultimo momento ferma Francesco Molinari. L’azzurro, campione uscente, salta l’Arnold Palmer, torneo del PGA Tour al via oggi in Florida. Continua il momento no del torinese, a un anno esatto dall’ultima vittoria “Laser Frankie” è costretto al ko per un problema fisico. Al suo posto il sudcoreano Kyoung-Hon Lee. (ANSA).