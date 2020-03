Coronavirus: su chat mamme si formano gruppi di ‘auto-aiuto’

ANSA) – ROMA, 5 MAR – “Mamme, voi come pensate di organizzarvi in questi giorni? Qualcuna è disposta a fare i turni supportandoci in gruppetti di mutuo-aiuto?”. Arriva di prima mattina, sulla chat dei genitori di bambini che frequentano una prima elementare a Roma la richiesta di aiuto di Mary, una mamma single: è straniera, anche se in Italia da tanti anni, ha un bambino di 6 anni, deve andare a lavorare e, come sanno le altre mamme, ha già tante difficoltà quando il figlio si ammala o si presenta qualche imprevisto: non ha genitori ad aiutarla nè può permettersi una baby sitter. “W il mutuo-aiuto! Magari per gruppetti di 2-3 bambini”, risponde prontamente un’altra mamma sulla chat. “Io sono disponibile il venerdì – scrive Elena, mamma di Sofia – posso lavorare da casa”. “Io possono tenerne fino a 4 martedì e mercoledì, ho chiesto due giorni di ferie”, chatta Floriana. E così i genitori si organizzano di fronte al “dramma” scuole-chiuse.