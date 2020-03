M’illumino di meno, aderisce l’Ambasciata di Francia

(ANSA) – ROMA, 5 MAR – In occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, l’Ambasciata di Francia in Italia aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione Caterpillar in onda su Radio 2 Rai. Oggi è stato piantato un albero nei giardini di Palazzo Farnese dall’Ambasciatore Masset, insieme alla squadra dell’Ambasciata, per contribuire all’obiettivo di questa edizione 2020 dedicata ad aumentare il verde intorno a noi, rende noto la sede diplomatica. Venerdì 6 marzo, dalle ore 18.30 alle 20, inoltre le luci di Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata e dell’Ecole Française de Rome, rimarranno spente. Dopo il vertice bilaterale di Napoli, lo scorso 27 gennaio, è l’occasione, attraverso questi gesti simbolici, per ribadire l’impegno comune di Francia e Italia per realizzare il Green deal, sottolinea ancora l’Ambasciata.