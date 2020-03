Coronavirus: Fontana, terapie intensive non sono al collasso

(ANSA) – MILANO, 5 MAR – “Per ora non siamo sicuramente in una fase di collasso delle terapie intensive però ci dobbiamo attrezzare per evitare che ci si arrivi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto in diretta su Italia7Gold. “Il sistema sanitario lombardo ha dimostrato di funzionare davvero molto bene”, ha aggiunto Fontana, spiegando che “la sanità privata sta collaborando sicuramente, si è messa a disposizione e ci sta dando una mano”. “Devo dire ancora una volta grazie a tutti coloro che stanno lavorando per risolvere questo problema – ha concluso – ho parlato con medici che non escono da ospedali da settimane. Stiamo prendendo altri provvedimenti per un’organizzazione diversa e per concentrare i malati in ospedali dedicati a questo virus”.