(ANSAmed) – BEIRUT, 5 MAR – Sale a un milione di sfollati il numero di civili siriani, per lo più donne e bambini, costretti alla fuga nel nord-ovest della Siria travolto dal conflitto in corso tra Turchia e governo siriano. Lo riferisce l’Onu, in un bilancio aggiornato nelle ultime ore. (ANSAmed).