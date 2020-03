Bufera su mappa Cnn: “Italia epicentro del contagio”

ROMA. – L’Italia epicentro del coronavirus, rappresentata su una mappa con una serie di frecce rosse che indicano tutti i paesi contagiati. Dopo il “pizzagate” scatenato dall’emittente francese Canal+, ora è la Cnn a finire al centro delle polemiche per una grafica sull’espansione del virus che indica come focolaio la sola Italia. Tanto che anche questa volta è intervenuto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha condannato una “visione distorta della realtà” e invitato “politici, istituzioni e mass media” di tutto il mondo a collaborare contro il nemico comune.

La schermata della Cnn con lo stivale macchiato di rosso da cui partono le frecce che colpiscono moltissimi paesi diffondendo il contagio ha fatto il giro del web. Sui social si sono scatenati l’indignazione e le proteste contro l’emittente statunitense. E contro il sistema sanitario americano e tutti i suoi limiti. “La differenza è che noi facciamo i tamponi, voi li dovete pagare tremila euro”, si legge ad esempio su Twitter. “Forse è il caso di scusarsi per questa vergognosa infografica, visto che è stato scoperto che il virus è partito dalla Germania”, è il tenore di molti messaggi.

Ma il problema, secondo Di Maio, è che oltre alla Cnn anche altri media internazionali stanno dipingendo l’Italia in modo sbagliato. “La disinformazione di alcune testate – ha scritto su Facebook – fa a pugni non con delle opinioni, ma con i dati numerici: l’Italia è la nazione che sta gestendo con più rigore questa emergenza che, come sappiamo, si è sviluppata in Cina.

Noi crediamo che controllare la salute delle persone facendo più tamponi sia serio”, che “prendere misure restrittive per proteggere la salute dei nostri cittadini sia sacrosanto” e anche che “la caccia agli untori sia una cosa da lasciare al Medioevo”.

Inutile prendersela con la Cnn, è invece il laconico commento di Maurizio Gasparri di Fi, “è per colpa di un governo di incapaci che l’immagine dell’Italia è apparsa confusa e pericolosa”.