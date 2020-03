(ANSA) – VENEZIA, 5 MAR – Sono arrivati a quota 459 (+52) i casi di Coronavirus in Veneto, mentre i ricoverati sono 130 (+19), dei quali 25 in terapia intensiva. Lo fa sapere la Regione Veneto, sottolineando che sono 108 i positivi a Treviso, 84 a Vo’, 104 a Padova, 82 a Venezia, 37 a Verona, 22 a Vicenza, 6 a Belluno e 4 a Rovigo, 3 sono casi collegati alla Lombardia (anche se residenti in Veneto) e per 9 è in corso l’assegnazione epidemiologica. I deceduti sono complessivamente 11.