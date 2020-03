Guaidó: Duque y Trump discuten acciones para Venezuela (Audio Noticia)

Juan Guaidó, presidente interino de la República de Venezuela, habló este miércoles acerca de la reciente reunión de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Estados Unidos, Donald Trump. Aseguró que hay temas sobre la mesa y debajo de la mesa.

Manifestó que hay temas de Estado que podrán tocar en su momento; otros que pueden ir implementando, construyendo algunas pocas capacidades que faltan para terminar de generar un desenlace y tener una solución al conflicto que vive Venezuela.

Tanto Estados Unidos como Colombia han jugado un papel muy activo en favor de Guaidó, a quien ambos países reconocen como presidente interino de Venezuela.

Trump dijo que es un gran tema para ellos. “La forma en la que tratan a la gente de Venezuela es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. De eso estaremos hablando. Es un gran tema en nuestras conversaciones”, indicó.

Por su parte, Duque considera que es muy importante hacer más fuertes las sanciones contra el “régimen” venezolano.

Frente a estas declaraciones, Guaidó afirmó que en la reunión hubo una discusión de las opciones viables al conflicto que vive Venezuela. Agregó que hay un sentido de celeridad y de tomar acciones.