(ANSA) – MILANO, 6 MAR – “Sabato ci confronteremo con il Governo e poi capiremo”. Così ha risposto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera alla domanda se la zona rossa intorno a Codogno, dove si è sviluppato il focolaio lombardo di coronavirus, sarà riaperta da lunedì. “Noi stiamo aspettando di valutare i dati, se ci evidenziano una riduzione della crescita in quell’area o magari una riduzione dei casi, un picco che scende. Lo faremo sabato, ci confronteremo con il Governo e poi capiremo” ha spiegato Gallera. “Certo, prorogare per un’altra settimana sarebbe una misura molto forte per quel territorio – ha aggiunto – quindi capiremo se continuarla, mitigarla o se invece passare a una fase diversa”. Quanto all’apertura di una nuova zona rossa nei comuni Alzano e Nembro, nella bergamasca, Gallera ha ribadito che la Regione sta attendendo “le valutazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e del comitato tecnico. A noi risulta che ci sarebbe un orientamento in tal senso. Attendiamo però le decisioni del Governo”.