Coronavirus:infettivologo,non’schifate’ chi è in prima linea

(ANSA) – GENOVA, 06 MAR – “Nel mio quartiere sanno che lavoro nel reparto di Malattie Infettive, la gente mi guarda con sospetto e mi evita”. E’ la storia di Chiara, uno dei sanitari del team dell’ospedale San Martino di Genova diretto dall’infettivologo Matteo Bassetti in prima linea nella cura ai pazienti positivi al coronavirus. La racconta il policlinico sulla sua pagina facebook. “Sapete qual è l’unica cosa che trasmettono queste persone, che sono solo alcuni degli angeli del nostro reparto di Malattie Infettive? La voglia e l’entusiasmo di non arrendersi di fronte a questo virus, attraverso un lavoro di squadra incessante e straordinario”, sottolinea l’ospedale. “Problemi di questo tipo in Malattie infettive, noi ne abbiamo affrontati da sempre, viviamo insieme ai pazienti con la tubercolosi, il meningococco, o altre malattie, e sappiamo proteggerci – interviene Bassetti – quindi i cittadini queste persone non dovrebbero ‘schifarle’, ma anzi congratularsi per il lavoro che stanno facendo”.(ANSA).