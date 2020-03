Calcio: Juve a caccia del controsorpasso alla Lazio

(ANSA) – ROMA, 06 MAR – Senza pubblico, ma con l’obiettivo di riportarsi in vetta. La Serie A al tempo del Coronavirus offre nella domenica delle gare da recuperare dopo i rinvii il big match tra Juventus e Inter: a Torino i bianconeri cercheranno il contro sorpasso alla Lazio e riprendersi il primato. Il derby d’Italia sarà fondamentale per la squadra di Sarri, in cerca di una vittoria capace di riconsegnargli la vetta: dall’altra parte l’Inter che non scende in campo in Serie A dal 16 febbraio, dovrà cercare il successo per ridurre il gap con la Lazio, che complice le due partite rinviate, si è dilatato a 8 punti. Per i quotisti di Planetwin365 la Juve è in vantaggio (2,19) sull’Inter (3,45). Quanto ai tifosi, il 43% si schiera dalla parte di Sarri, mentre il 28% confida in quella di Conte. C’è però un significativo 29% che punta sul pareggio. I bookies prevedono un incontro con tante reti: Planetwin365 prevede due o più gol (Over 1.5 1,25) e la chiusura del match al termine dei 90 minuti con lo stesso risultato dell’andata, 2-1 per i bianconeri (9,77). Sarri e Conte si affidano ai propri capocannonieri Ronaldo e Lukaku che anche su Planetwin365 viaggiano a braccetto: CR7, autore di 15 reti nelle ultime 11 presenze, sembra destinato a timbrare il tabellino dei marcatori anche nel match di domenica (2,00), subito seguito dall’attaccante belga dell’Inter (2,85). Milan-Genoa viene visto tutto a favore dei rossoneri, imbattuti da sei sfide in Serie A contro il Grifone. L’esito atteso dagli analisti è 1-0 per la squadra di Pioli (7,59), risultato che porterebbe il Milan ad occupare la stessa posizione del Napoli. (ANSA).