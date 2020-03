(ANSA) – ROMA, 06 MAR – Il pilota svizzero Thomas Luthi si è aggiudicato la prima sessione di prove libere in vista del gran premio del Qatar di Moto2, in programma domenica. In sella alla Kalex del team Liqui Moly Intact, Luthi ha fatto il miglior tempo sul circuito di Losail in 1:59.168, precedendo di appena 17 millesimi lo spagnolo Jorge Martin su Red Bull e l’altro spagnolo, peraltro esordiente, Aaron Canet, terzo a 47 millesimi di distanza. Nella top ten ci sono anche due italiani: Luca marini (Sky Racing Team VR 46) si è piazzato in settima posizione, con un ritardo di 133 millesimi, mentre il suo compagno di scuderia e Marco Bezzecchi è stato ottavo a 185 millesimi da Luthi. Più lontani in questa prima sessione di libere sono Fabio Di Giannantonio 12mo, seguito da Enea Bastianini e Nicolò Bulega. (ANSA).