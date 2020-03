(ANSA) – BRUXELLES, 6 MAR – Primo morto per il Coronavirus in Olanda. Lo fa sapere l’istituto di sanità olandese. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato a Rotterdam, le cui modalità di contagio non sono ancora note. L’uomo era in isolamento dal momento della diagnosi, e si stanno cercando tutte le persone con cui era stato a contatto.