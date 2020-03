(ANSA) – ROMA, 6 MAR – “Ringrazio il presidente Mattarella per il suo appello alla nazione. L’Italia sta reagendo con forza”. Lo scrive su Twitter, in italiano e inglese, il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che “il governo italiano ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia” di coronavirus. “L’Oms vi sta accanto”, conclude il direttore.