++ Coronavirus: Rugby sospende tutti i campionati ++

(ANSA) – ROMA, 06 MAR – La Federazione Italiana Rugby, facendo seguito al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 4 marzo, ha deliberato la sospensione di tutta l’attività agonistica e non agonistica su territorio nazionale da oggi e fino al 15 marzo 2020 incluso. “La delibera fa seguito a consultazioni con il medico federale – spiega la Fir con una nota -, la commissione medica e l’Associazione Italiana Rugbisti e tiene in doverosa considerazione la tutela sanitaria dei tesserati e delle responsabilità in capo alle società affiliate”. Quanto agli allenameni, “da svolgersi a porte chiuse”, sono subordinati “all’obbligo delle società a mezzo del proprio personale medico, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori che vi partecipano”. (ANSA).