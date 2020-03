Calcio: Fiorentina; Ribéry in gruppo, fra un mese il rientro

(ANSA) – FIRENZE, 06 MAR – Si avvicina il rientro di Franck Ribéry: una buona notizia per la Fiorentina e i propri tifosi. L’attaccante francese, 36 anni, è tornato oggi in gruppo e ad annunciarlo, con un video, è stato lo stesso club viola sul proprio profilo Twitter. Da qui al ritorno in campo dovrà passare ancora del tempo, almeno un mese, ma intanto quello di oggi è un ulteriore passo in avanti per Ribéry a tre mesi dall’operazione alla caviglia destra subita a metà dicembre in Germania, dopo l’infortunio rimediato il 30 novembre 2019 nel match contro il Lecce. Nei giorni scorsi sia la Fiorentina che lo stesso giocatore, attraverso i rispettivi canali social, avevano certificato i vari passaggi del programma di riabilitazione: dapprima il francese ha iniziato ad allenarsi sul campo, poi a toccare anche il pallone; adesso, con le dovute tempistiche, dovrà ritrovare il ritmo che ancora gli manca. Dal suo arrivo a Firenze, l’estate scorsa a parametro zero, Ribèry ha collezionato 11 presenze con due reti (all’Atalanta, al Milan) e altrettanti assist. Nell’attesa di questo importante rientro, i viola si apprestano a tornare a Udine dopo il viaggio a vuoto fatto la scorsa settimana, complice il rinvio della partita deciso ad appena sei ore dal fischio d’inizio: per questo la società chiederà di essere rimborsata. Sul fronte emergenza coronavirus, dopo l’incontro voluto ieri dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), in collaborazione con la Lega Serie A con tutti i responsabili sanitari dei club, il medico sociale viola Luca Pengue stamani ha incontrato la squadra e il personale che lavora a stretto contatto con i calciatori illustrando le indicazioni e le regole precauzionali da seguire nel prosieguo della stagione per ridurre al minimo il rischio contagio. (ANSA).