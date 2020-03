(ANSA) – ROMA, 06 MAR – Un’altra tegola per il Barcellona, che – quasi sicuramente – dovrà rinunciare al centrocampista Arthur per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli e anche domani nella partita della Liga contro la Real Sociedad di San Sebastian, che ha da poco conquistato la qualificazione per la semifinale di Coppa del Re. Secondo quanto comunica il club blaugrana, nella rifinitura odierna, il giocatore brasiliano è dovuto uscire dal campo anzitempo a causa di un problema alla caviglia. Poco si sa delle conseguenze dello stop: le condizioni del giocatore verranno valutate nelle prossime ore. Contro il Napoli, il Barcellona a centrocampo dovrà già rinunciare a Busquets e Vidal, che sono squalificati. (ANSA).