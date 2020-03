(ANSA) – ROMA, 6 MAR – “L’audio è mio e l’ho inviato ieri su una chat privata, alla quale partecipano diversi amici e simpatizzanti di Vicenza e provincia”, ma poi “è stato evidentemente trasmesso da qualcuno dei partecipanti alla chat e successivamente diffuso in maniera strumentale”. Lo spiega la senatrice di Iv Daniela Sbrollini, riferendosi a un audio sul tema Coronavirus che, inizialmente, era stato attribuito alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Evidentemente – spiega Sbrollini – qualcuno ha inteso manipolare la vicenda, strumentalizzandola al solo scopo di screditare la mia persona. Considero tale fatto un’operazione di sciacallaggio”. “Nell’audio – racconta la senatrice – riferisco del mio intervento in aula sull’emergenza Coronavirus e del contenuto dell’intervento della senatrice Elena Cattaneo sulla necessità di contenimento del contagio, definito ‘esponenziale nelle prossime due/tre settimane’. Non ho mai attribuito alla Ministra Azzolina, l’audio, né ho mai inteso porre in circolazione una fake news”.