Cina: da clorochina a staminali, le armi anti-virus

PECHINO. – Dalla clorochina al plasma dei guariti passando per le staminali, senza trascurare la medicina tradizionale: contro il coronavirus la Cina sta sperimentando ad ampio raggio. Nella settima versione delle sue linee guida per la diagnosi e il trattamento del Covid-19, queste sono le raccomandazioni.

CLOROCHINA FOSFATO – Farmaco ampiamente utilizzato contro malaria e malattie autoimmuni da oltre 70 anni, è stato impiegato nel trattamento di 285 pazienti gravemente malati di COVID-19 in un ospedale di Wuhan e finora non sono state riscontrate evidenti reazioni avverse.

TOCILIZUMAB – Noto con il nome commerciale Actemra, è una proteina sintetica iniettabile che blocca gli effetti dell’interleuchina-6 (IL-6) nei pazienti affetti da artrite reumatoide. La IL-6 è una proteina che il corpo produce quando è presente un’infiammazione. I ricercatori cinesi hanno infatti trovato che una delle cause di morte nei pazienti gravi infettati dal coronavirus è la tempesta di citochine (o ipercitochinemia), una reazione eccessiva del sistema immunitario. Il farmaco è in fase di sperimentazione clinica in 14 ospedali di Wuhan.

PLASMA DI PAZIENTI GUARITI – Contiene un gran numero di anticorpi protettivi. Al 28 febbraio, 245 pazienti con COVID-19 hanno ricevuto la terapia e in 91 casi si sono manifestati miglioramenti degli indicatori clinici e dei sintomi.

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE – In particolare il “decotto Qingfei” si è dimostrata efficace. Secondo gli esperti, con questi trattamenti si sono alleviati i sintomi della febbre o della tosse in pazienti con sintomi lievi. Per i contagiati gravi, la medicina tradizionale cinese ha contribuito ad alleviare i sintomi e a ripristinare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, evitando che le condizioni diventassero critiche.

FARMACI ANTIVIRALI IN SPERIMENTAZIONE – Il favipiravir, un farmaco antinfluenzale disponibile nei mercati stranieri, è stato inserito in uno studio clinico parallelo controllato a Shenzhen: ha un’efficacia relativamente evidente e reazioni avverse basse. Il remdesivir, sviluppato contro le infezioni da Ebola dalla società farmaceutica americana Gilead Sciences, ha mostrato a livello cellulare un’attività antivirale abastanza buona contro il nuovo coronavirus.

SPERIMENTAZIONE DI CELLULE STAMINALI – Possono inibire la risposta eccessiva del sistema immunitario e sono stati usati anche per trattare dei pazienti gravi, quattro dei quali guariti. Attualmente sono utilizzate nei trattamenti tre tipi di cellule staminali, le mesenchimali, le polmonari e le embrionali. I ricercatori di solito iniettano soluzioni a base di cellule staminali nei polmoni.

Inoltre l’Accademia Cinese delle Scienze ha sviluppato un nuovo farmaco a base di cellule staminali, CAStem, che ha mostrato risultati promettenti negli esperimenti sugli animali.

