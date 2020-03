La Fiorentina, a partire da oggi, ha deciso di sospendere tutti gli accrediti stampa stagionali e di conseguenza non sarà permesso al momento l’accesso allo stadio di giornalisti e operatori della comunicazione. Il provvedimento, fa sapere la società viola attraverso una nota ufficiale, sarà in vigore per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal DPCM 04.03.2020 e comunque fino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse. Nei prossimi giorni verrà comunicato se e in quale modo potrà essere possibile richiedere i pass per le prossime partite in calendario. (ANSA).