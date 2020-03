Es falso el sabotaje en el sistema eléctrico nacional

CARACAS – Rememorando el gran apagón nacional del 7 de marzo 2019, la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López recordó este viernes que desde el 2013 y según Gaceta Oficial el gobierno ordenó que las represas estarían custodiadas por la FANB y aseveró que lo del sabotaje al sistema eléctrico es completamente falso.

Luego de que diferentes zonas del país se quedarán sin servicio eléctrico, la empresa Corpoelec se excusa denunciando nuevos sabotajes.

La compañía a través de su cuenta en Twitter, señaló que el personal realiza las investigaciones pertinentes, para conocer las causas y responsables de estos hechos.

Según López, “Lo del sabotaje es falso; todos sabemos que en mayo de 2013 por Gaceta Oficial se acordó que el Sistema Eléctrico Nacional iba a ser custodiado por las Fuerzas Armadas; yo trate de ir a la represa del Guri y no me dejaron pasar de la puerta”, dijo en entrevista en Primera Página de Globovisión.

“Esa teoría del sabotaje es falsa, lo dicen para no hacerse responsables, para no indemnizar a los afectados; porque si yo soy responsable debo indemnizar pero si la responsabilidad es de un tercero, yo no respondo como Estado a los miles de ciudadanos que se ven afectados y han cambiado su calidad de vida”.

Indicó que en 2019, el Comité de Afectados por los Apagones registró 87.260 fallas a nivel nacional y precisó que tienen voluntarios en cada municipio del país que informa sobre la situación del servicio eléctrico.

López, instó al gobierno y a la AN a que hagan lo necesario para solucionar las fallas en el servicio eléctrico y dijo que el gobierno debe mostrar un balance real y efectivo de cómo está el SEN; cuántas termoeléctricas están disponibles, cuánto están aportando, la cantidad de turbinas, etc.

Igualmente, señaló que la AN debe llevar a segunda discusión el proyecto de ley para indemnizar a los afectados por los apagones, ya que no llegó a segunda discusión por la diatriba del desacato de la AN y la ley hoy reposa.

Condenó que luego del primer apagón nacional de marzo de 2019, Maduro dijo en cadena nacional que iba a reponer los electrodomésticos que se dañaron por los constantes bajones y no cumplió.

Zonas oscuras

Denuncian que hay sectores de Caracas que tienen más de 24 horas sin luz.

Siguen reportaron este viernes fallas en el servicio eléctrico, algunos sectores de la Gran Caracas y estados del interior del país.

Barinas, Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, fueron algunos de los reportes de usuarios en la red social Twitter.

A través de las redes sociales usuarios denuncian que permanecen aún sin luz al menos en La Florida, Plaza Venezuela y Las Palmas, La Campiña y Los Caobos.