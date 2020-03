Letture Contemporanee consigliate da “Italia Altrove” e “La Voce d’Italia”

L’”Associazione Culturale Italia Altrove” di Madrid e “La Voce d’Italia” presentano ogni mese l’opera di uno scrittore italiano contemporaneo. In questa occasione, Miriam Iacomini, dell’Associazione Italia Altrove, e Fabio Bussotti, attore e scrittore, presentano il libro di Irene Caccamo “Dio nella macchina da scrivere”. In questo romanzo, l’autrice indaga il personaggio di Anne Sexton. Illustra come l’urgenza della parola si trasforma, per Anne Sexton, una forma di terapia e l’unica risposta possibile al suo disagio e al caos emotivo.