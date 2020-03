(ANSA) – BOLOGNA, 07 MAR – Brioche per colazione, panini e pizze per pranzi e cene, gelati e dolci in dono ai medici e agli infermieri, ma anche messaggi di ringraziamento scritti dai pazienti e dai familiari e tante manifestazioni di solidarietà per aiutare chi, senza sosta, sta lavorando in corsia durante l’emergenza coronavirus. Ci sono anche infermieri che, terminato il proprio turno in altre strutture sanitarie, vorrebbero entrare in servizio gratuito per dare una mano. L’Ausl di Piacenza, su Facebook, scrive un messaggio di riconoscenza per coloro che stanno spontaneamente portando in ospedale regali e cibo per lo staff medico, per gli infermieri, per il personale e per gli operatori del 118. Un abbraccio di solidarietà che non si ferma: ieri, come riportato dai quotidiani locali, all’Ospedale Guglielmo da Saliceto sono stati donati 12 chili di gelato. “Sentire la vicinanza della comunità è molto importante per i nostri operatori che stanno affrontando la diffusione del Covid-19 con il massimo impegno possibile – scrive l’Ausl di Piacenza nel post su Facebook – Questi gesti meravigliosi, sentire la fiducia della comunità, ci fa andare avanti con ancora maggior motivazione”.(ANSA).