(ANSA) – SASSARI, 7 MAR – Le mareggiate degli ultimi giorni hanno trascinato sulla spiaggia di Porto Ferro, in territorio comunale di Sassari, il proiettile di un missile francese da esercitazione, utilizzato probabilmente in Corsica. Dopo la segnalazione di qualcuno che si trovava in spiaggia, sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Sassari, che hanno richiesto l’intervento degli artificieri. Tutta l’area è stata delimitata e chiusa al pubblico. (ANSA).