Coronavirus: stop visite in casa riposo, solo videochiamate

(ANSA) – JESI (ANCONA), 7 MAR – Sospesi gli ingressi ai visitatori alla casa di riposo di Maiolati Spontini, ma attivate videochiamate via WhatsApp per consentire il dialogo tra gli ospiti e i loro familiari. Lo ha deciso, a tutela della salute degli anziani, la Fondazione Gaspare Spontini che gestisce la struttura, realizzata nella città natale di Gaspare Spontini grazie al lascito testamentario del grande compositore ai suoi concittadini. Attraverso un numero di cellulare, attivato per l’occasione, e un tablet presente nella struttura e gestito dagli operatori, i familiari potranno chiamare nelle fasce orarie dalle 9 alle 11 e dalle 18 alle 19 e avere così un contatto anche visivo con i propri cari. “Abbiamo inoltre incrementato le attività di animazione – spiega il presidente della Fondazione, Ivano Zamporlini – per far sentire i nostri ospiti più attivi e stimolare quanto più possibile la socialità, in un momento certamente delicato per loro”. “L’iniziativa di attivare le videochiamate tramite WhatsApp è finalizzata a cercare di compensare, con i mezzi che ci offre la tecnologia, la sospensione del legame fisico con i propri cari e a continuare a stabilire, per quanto possibile, un filo comunicativo” conclude.