Calcio: il Liverpool ricomincia a vincere,2-1 al Bournemouth

(ANSA) – ROMA, 07 MAR – Dopo la pesante battuta d’arresto sul campo del Watford, in Premier League, il Liverpool riprende il cammino a suon di vittorie, battendo in casa nella 29/a giornata il Bournemouth per 2-1. Nella sfida odierna ad Anfield Road, senza bambini che accompagnavano i giocatori e i consueti abbracci fra i protagonisti prima della partita, la squadra di Juergen Klopp era andata sotto dopo 9′, trafitta da Wilson. In pochi minuti, però, i ‘Reds’ hanno ribaltato la situazione grazie ai gol di Salah al 25′ e Mané al 33′. Il Liverpool, con il 27/o successo (su 29 partite) in campionato, sale così a 82 punti in classifica, contro i 57 del Manchester City, secondo e domani impegnato nel derby cittadino in ‘trasferta’ contro lo United. Sempre domani spicca la sfida fra il Chelsea e l’Everton di Carlo Ancelotti. (ANSA).