(ANSA) – AOSTA, 7 MAR – Un bambino di un anno, risultato positivo al test del coronavirus, è ricoverato all’ospedale di Aosta. E’ uno degli otto contagiati presenti in Valle d’Aosta. Altre due persone sono ricoverate ad Aosta: presentano sintomi influenzali e sono in attesa dell’esito del tampone. In totale i pazienti positivi nella regione sono otto. Le persone poste in quarantena sono ora 57.(ANSA).