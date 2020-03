Coronavirus: Liguria, salgono a 6 i morti, 46 i positivi

(ANSA) – GENOVA, 7 MAR – Sono sei i morti con positività al coronavirus e 46 i casi positivi in Liguria. Gli ospedalizzati sono 32, di cui sei in terapia intensiva, nove più di ieri e uno in più in terapia intensiva. Sono 14 i pazienti domiciliati, 3 più di ieri nella Asl4, quella del Tigullio e del Golfo Paradiso in provincia di Genova. Le persone in sorveglianza attiva sono 573. I dati sono forniti da Regione Liguria in collaborazione con Alisa, l’Agenzia ligure per la sanità. I pazienti ospedalizzati si trovano 6 nella Asl dell’Imperiese; 9 (di cui uno in terapia intensiva) nella Asl del Savonese; 10 all’ospedale San martino di Genova di cui 5 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva; 2 all’ospedale genovese Galliera; 5 nella Asl Spezzina Le persone in sorveglianza attiva sono 573: nell’Imperiese 126, nel Savonese 277, in provincia di Genova 107 (67 in Asl3 e 40 in Asl4), 63 nello Spezzino.(ANSA).