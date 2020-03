++ Spadafora: “Nuova possibilità per partite in chiaro” ++

(ANSA) – ROMA, 07 MAR – “C’è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio, le reti tv e l’Agcom, perché continuo a pensare che, in questo momento, sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega di A. Per questo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta”. Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato alla carica, rinnovando la richiesta per la trasmissione delle partite di Serie A in chiaro, vista la crescente emergenza dopo diffondersi del coronavirus, che ha portato alla decisione di giocare i match a porte chiuse. (ANSA).