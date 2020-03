Conte, inaccettabile diffusione dpcm,fa confusione

(ANSA) – ROMA, 8 MAR – “E’ necessario chiarire quel che è successo, una cosa inaccettabile: un dpcm, che stavamo formando a livello di governo per regolamentare le nuove misure che entrano in vigore subito, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Ne va della correttezza dell’operato del governo e della sicurezza degli italiani. Questa pubblicazione ha creato incertezza, insicurezza, confusione e non lo possiamo accettare”. Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando delle misure sul Coronavirus.