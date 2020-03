(ANSA) – ROMA, 8 MAR – A seguito del decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent resterà chiuso fino al prossimo 3 aprile. Lo ha appreso l’ANSA dal management dell’azienda. Sono in fase di studio provvedimenti per tutelare i dipendenti e contenere il costo del lavoro in questo periodo.