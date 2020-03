(ANSA) – ROMA, 8 MAR – E’ salito a 7 il bilancio delle vittime del crollo in Cina dell’hotel Xinjia – a Quanzhou, città della provincia del Fujian – usato per la quarantena supplementare dei pazienti guariti dal coronavirus. Lo annuncia il ministero per la gestione delle Emergenze precisando che i dispersi sono 28.