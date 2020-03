Coronavirus: primo caso a Genova, positivo uomo di 72 anni

(ANSA) – GENOVA, 8 MAR – Primo positivo al coronavirus a Genova. Lo comunica l’ospedale San Martino. E’ un uomo di 72 anni, definito “paziente complesso con fattori di rischio per malattie respiratorie croniche”. L’uomo era passato dal pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi (avvisato nel frattempo), visitato e dimesso. Ma l’uomo ha deciso di presentarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino per ulteriori consulenze. Il paziente, inizialmente ricoverato nella Medicina d’Urgenza del Pronto Soccorso, dopo i primi accertamenti, viene trasferito a Pneumologia e sottoposto ad accertamenti da cui non emergono elementi correlabili al Covid-19. Il paziente però non convince i professionisti e viene isolato e tamponato: risulterà positivo. E’ stato ricoverato a Malattie infettive. Tamponati tutti i profili interni venuti a contatto col paziente. Sono risultati negativi i professionisti che ieri erano venuti a contatto al cosiddetto ‘Punto 0’ con l’egiziano positivo. Saranno sottoposti a nuovi controlli dopo 7 giorni. (ANSA).